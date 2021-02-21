科技防疫守护职场健康 如何兼顾隐私受关注

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（法新社华盛顿21日电） 在2019冠状病毒疾病（COVID-19）长时间流行后，重返工作岗位的人会发现一系列科技装置。它们被用来改善工作场所安全，但长远来看也可能对个人和医疗隐私带来风险。

法新社报导，许多试图重新开放的工作场所，正在部署体温检查、距离监测、数位「护照」、健康调查，以及机器人清洁和消毒系统。

有了这些系统，员工甚至可能在进入大楼大厅时就面临筛检，并在电梯、走廊和整个工作场所遭到监控。

智库「布鲁金斯研究所」（Brookings Institution）副主席暨科技创新中心（Center for Technology Innovation）高级研究员威斯特（Darrell West）表示，这种监控「模糊了工作场所和私人生活间的界限」。

「它侵蚀了许多不同员工长期以来的医疗隐私保护。」

美国消费者团体「公众」（Public Citizen）去年一份报告表示，疫情期间至少有50个应用程式App和技术在行销时，以「对抗COVID-19的工作场所监控工具」为卖点。

报告中说，一些系统甚至能辨识出可能没花足够时间在洗手台前的人，以点出谁没好好洗手。

报告中说：「员工面临的隐私侵犯令人担忧，特别是考虑到目前尚未确定这些技术减缓COVID-19扩散的有效性。」

「公众」表示，应该对数据的收集和储存有明确规定，并好好地向员工揭露。（译者：林沂锋/核稿：杨昭彦）

© 2021 AFP