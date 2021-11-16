科罗拉多州中学附近惊传枪击事件 6名青少年受伤

（法新社丹佛15日电） 美国警方指出，科罗拉多州奥罗拉（Aurora）1所中学附近发生枪击事件，有6名青少年受伤。

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法新社报导，奥罗拉警察局获报派员赶往中央高中（Central High School）附近的公园，发现5名年龄介于14至17岁青少年受伤。

第6个伤者年纪18岁，伤势轻微，是后来自行就医。

所有受害人都是中央高中的学生，且伤势并不威胁性命。

警方在社群网站推特（Twitter）贴文表示：「不明身分的嫌犯已离开现场。」

「枪击事件不是发生在校园内，是在北边不远的诺姆公园（Nome Park）内。」

目击者表示，嫌犯开了约30枪。

奥罗拉警方表示，犯嫌可能不只1人，且疑似是开车扫射。

科罗拉多州过去发生过两次恶名昭着的大规模枪击事件。

1999年，2名男孩在可伦拜高中（Columbine High School）开枪滥射，打死12名同班同学和1名老师。

2012年，1名重武装男子在奥罗拉1家电影院开枪扫射，造成12人死亡。这名枪手已遭判终身监禁并没有假释可能。（译者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）

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