秘书长人选争议 帛琉退出太平洋岛国论坛

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（法新社帛琉科罗5日电） 帛琉今天宣布，由于太平洋岛国论坛的领导权争议，帛琉退出论坛。美国与中国正在太平洋区域角力，而论坛分裂对此地区合纵连横的未来发展也造成影响。

帛琉说，所属意的论坛秘书长人选未能当选，是促使帛琉退出组织的原因。其他4个密克罗尼西亚岛群（Micronesia）的论坛成员也以同样理由扬言退出。

16个太平洋岛国和澳洲、纽西兰组成的太平洋岛国论坛（Pacific Islands Forum），是美国同盟在此一区域致力外交的重要组织。

密克罗尼西亚岛群5国声称，依照行之数十年的非正式协议，这次应轮到他们推派秘书长。但他们所属意的人选马绍尔群岛驻联合国大使札基欧斯（Gerald Zackios）未能当选，而由库克群岛（Cook Islands）前总理普纳（Henry Puna）以一票之差险胜。

太平洋岛国论坛3日举行秘书长遴选视讯会议，协商逾12个小时后，昨天凌晨以9票对8票，选出普纳担任秘书长。

由法新社取得的帛琉政府外交照会指出：「最近事件之后，帛琉共和国政府将终止参与太平洋岛国论坛。」

4个密克罗尼西亚岛群国家，包括马绍尔群岛（Marshall Islands）、吉里巴斯（Kiribati）、诺鲁（Nauru）及密克罗尼西亚联邦（Federated State of Micronesia）预定8日举行线上会议，讨论跟随帛琉退出论坛。（译者：纪锦玲/核稿：陈政一）

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