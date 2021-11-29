秘鲁亚马逊7.5强震 至少10伤

（法新社利马29日电） 南美洲国家秘鲁北部亚马逊地区28日发生规模7.5地震，造成包括1座教堂塔楼等建筑物被毁，至少10人受伤，全国大半地区都有震感。邻国厄瓜多也传出灾损。

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根据秘鲁地球物理研究所（Geophysical Institute of Peru），强震发生于当地时间上午5时52分（格林威治时间10时52分），震源深度131公里。

民防当局表示至少有10人受伤、75栋房舍被毁。强震也在邻国厄瓜多造成灾损。

地震震央位于秘鲁圣玛利亚德涅瓦镇（Santa Maria de Nieva）以东约98公里处。这座小镇位在人口稀少的秘鲁亚马逊地区，居民为亚马逊原住民。

圣玛利亚德涅瓦镇长雷克荷（Hector Requejo）告诉秘鲁RPP广播电台：「晃动很剧烈。」他表示，有若干木造和土坯房倒塌。

拉哈尔卡区（La Jalca）一座殖民时期建造的14公尺高教堂塔楼被震倒。此外也传出大规模停电、道路被碎石堵住而中断等消息。

秘鲁全国大半地区都能感受到这场深层地震，包括沿海地区、安地斯山区（Andean）和首都利马（Lima）。

© 2021 AFP