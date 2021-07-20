秘鲁大选结果出炉 教师出身左翼候选人当选

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（法新社利马19日电） 秘鲁6月6日举行总统大选第2轮投票，右派民粹候选人藤森惠子指控计票舞弊，当局重新检视争议选票后，今天宣布出身学校教师的左翼候选人卡斯蒂约当选总统。

秘鲁6周前举行第2轮投票，计票结果极度胶着，「全国选举评审委员会」（National Jury of Elections ）今天宣布现年51岁的工会领袖卡斯蒂约（Pedro Castillo）胜出，藤森惠子（Keiko Fujimori）因此面临迫在眉睫的贪污指控审判。

全国选举评审委员会主席沙拉斯（Jorje Luis Salas）在简短的线上仪式中说：「我宣布卡斯蒂约成为秘鲁总统。」

根据计票，卡斯蒂约得票率50.12%，以大约4.4万张选票的差距，击败前总统藤森谦也（Alberto Fujimori）的女儿藤森惠子。藤森惠子稍早表示，她将接受官方公布总统大选的结果。

卡斯蒂约预计将在7月28日宣誓就职，任期5年。

尽管美洲国家组织（Organization of American States）、美国和欧盟观察员宣布这场选举自由且公平，藤森惠子仍声称选举存在舞弊。

藤森惠子被控在2011年和2016年总统大选中，收受巴西营建业巨擘Odebrecht的不法献金，检方将对藤森惠子求处30年徒刑。

依据秘鲁法律，如果藤森惠子当选总统，相关诉讼必须等她卸任后才能展开。

© 2021 AFP