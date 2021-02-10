秘鲁展开国内疫苗施打计画

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（法新社利马9日电） 秘鲁两天前才收到首批中国国药集团（Sinopharm）的30万剂疫苗，今天展开疫苗施打计画。

人口3300万的秘鲁受2019冠状病毒疾病（COVID-19）第2波疫情横扫而疫情惨重，迄今累计约120万人确诊、超过4.2万人病殁。

各地医院人满为患，近1万3800名确诊病患塞爆医院，各地医院频传缺乏设备与氧气治疗这些有呼吸障碍的病患。

秘鲁首都利马（Lima）好几家医院的医护人员，已于今早成为第一波施打的族群，预计14日将再收到70万剂国药疫苗。

秘鲁先前已向国药集团订购3800万剂疫苗、向辉瑞（Pfizer）订购2000万剂疫苗，还订购1400万剂阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗，另再从COVID-19疫苗全球取得机制（Covax）取得1320万剂，目标是让国内2600万人接种，但目前尚未宣布何时将扩大族群施打。

秘鲁总统萨加斯蒂（Francisco Sagasti）因疫苗接种落后邻国智利与玻利维亚而饱受抨击，他本人已在利马一间医院接种疫苗，呼吁国民不要害怕施打。（译者：陈怡君/核稿：陈亦伟）

© 2021 AFP