秘鲁总统任命新总理 半年来第4次

（法新社利马8日电） 秘鲁总统卡斯蒂约（Pedro Castillo）今天指派曾为律师的托瑞斯接任总理，这是卡斯蒂约上任6个月来第4度撤换总理，包括就任才3天即下台的前总理瓦勒品托。

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律师出身、现年79岁的托瑞斯（Anibal Torres），在卡斯蒂约政府去年7月上台后，一直担任司法部长。卡斯蒂约在首都利马（Lima）政府宫举行的简短仪式中，宣布托瑞斯接任总理。

卡斯蒂约上任半年来一路不顺利，历经内部斗争，也受到激进右派的攻击。激进右派人士一度提案弹劾卡斯蒂约，但最后未成功。

一周前，卡斯蒂约的第2任总理瓦斯盖兹（Mirtha Vasquez）因为对警界人事升迁案意见分歧，而意外请辞，卡斯蒂约接着指派律师、国会议员瓦勒品托（Hector Valer Pinto）接替遗缺。

但随后利马媒体报导，瓦勒品托的妻子和就读大学的女儿在2016年曾举报他家暴，瓦勒品托就在任职3天后下台。

政治分析师、前大使奥蒂罗（Hugo Otero）告诉法新社说：「卡斯蒂约看来深陷迷宫中，问题是他将如何找到出路，这也是秘鲁人极度焦虑的原因，因为民众不知道接下来将发生什么事。」 自2017年以来，秘鲁政局几度不稳定，政治领袖开始在国会中推动「空缺」动议，在迅雷不及掩耳下罢免了多位总统。就在2020年11月间，5天之内秘鲁换了3位总统。

如今新任命的托瑞斯有30天时间赢得国会信任投票，来接任总理一职；若右翼反对派掌控的国会否决他，则托瑞斯必须请辞，卡斯蒂约就得再提名第5任总理。

© 2022 AFP