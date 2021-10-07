秘鲁总统撤换总理 女性环保倡议者任新阁揆

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（法新社利马6日电） 秘鲁总统卡斯蒂约（Pedro Castillo）今天同意总理贝里多（Guido Bellido Ugarte）辞职，并任命女性环保运动者瓦斯盖兹（Mirtha Vasquez）接替遗缺。

法新社报导，根据秘鲁法律，总理若辞职，内阁即自动总辞。数小时后，在卡斯蒂约监誓下，46岁的环保与维权人士瓦斯盖兹就任新总理。外界认为，这个人选是对支持卡斯蒂约的非正式左翼联盟温和派示好。

卡斯蒂约没有透露撤换贝里多的原因。贝里多在辞呈中说，他是应卡斯蒂约的「要求」辞职。

左翼的卡斯蒂约曾担任乡村教师，他呼吁秘鲁经济、政治和社会等部门「团结」，以「达成共同目标」，诸如重振经济。

新任总理瓦斯盖兹在2020年至2021年期间担任国会议长，她也是一名律师，在对抗纽曼矿业公司（Newmont Mining Corp）亚纳柯查（Yanacocha）金矿的着名案件中，为佃农阿库尼亚（Maxima Acuna）辩护，该案当时跃上全球头条。

瓦斯盖兹不是马克思列宁主义政党「自由秘鲁」（Free Peru）党员，而是左翼「广泛阵线」（Broad Front）的一员，这个阵线的主要诉求就是环保议题。

© 2021 AFP