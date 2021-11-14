秘鲁斗牛竞技恢复举行 动保人士无奈悲伤

（法新社利马13日电） 因COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情停摆已久的斗牛活动这个周末盛大重返秘鲁斗牛场，不过动保人士为此感到悲伤。

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COVID-19疫情去年3月爆发后，西班牙斗牛士奥蒂嘉（Juan Ortega）和秘鲁同僚加多斯（Joaquin Galdos）今天在秘鲁首都利马西边滨海鲁林区（Lurin）希望广场（Plaza La Esperanza）举行疫情以来的第一场斗牛竞技。

过去一年里，COVID-19疫情已达成动保人士一直未竟的成就，即让全国斗牛活动取消，包括秘鲁最盛大的节庆「游神节」（Senor de los Milagros）上举行的斗牛活动。

这项活动源自过去西班牙统治当地开始，过去255年来，每年10月底都在利马阿乔广场（Plaza de Acho）举行。

不过斗牛和斗牛士重返斗牛场，也让秘鲁动保人士感到悲伤。

「秘鲁反斗牛」（Anti-Bullfighting Peru）活动家奥亚格（Rota Oyague）向法新社表示：「遗憾的是，我们一直在继续这些暴力、不合时宜、过时的传统作法，且不支持社会任何正面事物。」（译者：李佩珊/核稿：刘淑琴）

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