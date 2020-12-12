秘鲁暂停中国疫苗试验 受试者出现神经问题

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（法新社利马11日电） 秘鲁当局在国内对中国国营的国药集团（Sinopharm）2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗试验中，发现一名受试者出现神经问题的情况后，已经暂停这项疫苗的临床试验。

当地媒体报导，秘鲁国立卫生研究院（National Institute of Health，INS）今天表示，在一名受试者出现手臂难以活动的情况后，院方决定暂停这支疫苗的试验。

首席研究员马拉加（German Malaga）在记者会上表示：「我们几天前依要求告知监管当局，我们（试验中）有一名受试者出现神经症状，可能符合一种名为吉兰-巴雷氏症候群（Guillain-Barre syndrome）的症状。」吉兰-巴雷氏症候群是一种罕见、非感染性的神经病变，会影响手脚四肢的活动。

中国国药集团在秘鲁的疫苗临床试验受试者约1万2000人，原定在本周结束。

如果这支疫苗试验成功，秘鲁政府预计将购买最多2000万剂疫苗，提供国内2/3人口接种。这项疫苗试验成功与否，要到2021年年中后才会知晓。

全球约6万人已经接种国药集团的疫苗，其中包括在阿根廷、俄罗斯和沙乌地阿拉伯等国的受试者。

秘鲁是全球染疫人均死亡率最高国家之一，截至今天已有3万6499人病逝、97万9111人染疫。秘鲁经济受到疫情重创，第2季国内生产毛额（GDP）大幅萎缩逾30%。

© 2020 AFP