秘鲁海滩原油外泄 忙抢救海鸟

（法新社利马23日电） 南太平洋东加王国海底火山15日喷发掀起波涛巨浪，导致秘鲁海岸发生6000桶原油外泄事件，数十只海鸟身上沾满原油，保育类企鹅也未能幸免，利马一座动物园正忙着伸出援手。

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超过40只鸟类从受污染的海滩及保育地获救后，被送往利马的Parque de Las Leyendas动物园，其中包括被国际自然保育联盟（International Union for Conservation of Nature）列为濒危物种的汉波德企鹅（Humboldt）。

生物学家白穆德斯（Liseth Bermudez）告诉法新社说：「这些鸟类的预后情况不明朗。」

「我们正竭尽所能，这情况不常见，但我们会尽力。」

兽医团队正在照顾这些鸟类，以特殊清洁剂清洗它们身上布满的原油，也替它们注射抗霉与抗菌药物，并补充维他命。

白穆德斯边照料鸟儿边感叹说：「这种情况秘鲁史上前所未见。没想到这么严重。」

一艘邮轮昨天在炼油厂卸货时，因海啸冲击造成原油外泄，近100万公升原油流入海上，秘鲁随即宣布环境紧急状态。

利马附近外泄的原油污染海滩并破坏渔业及观光业，工作人员正忙着善后。

© 2022 AFP