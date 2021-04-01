称受威胁 BBC驻北京记者前往台湾

广告 继续浏览后续

（法新社北京31日电） 英国广播公司（BBC）原驻中国记者沙磊（John Sudworth）已调派台湾。沙磊表示，最近中国当局对BBC展开猛烈文宣攻势，甚至针对他个人，令他深感危险而选择离开。

沙磊于2003年加入BBC，2015年派驻上海，3年后前往北京，先前曾在孟加拉达卡与韩国首尔驻点。

沙磊接受BBC广播节目访问表示：「过去几年，由于我的报导，一直受到来自中国当局的压力和威胁，但近几个月越来越恶化。在中共控制的数个平台上，不仅BBC受到火力全开文宣攻击，也针对我个人。」

他表示：「我们受到威胁要采取法律行动，试图拍摄时也会受到监控、阻碍和骚扰。最后，我们这个住在北京的家庭，以及BBC都认为继续下去太过危险，这当然令人难过，尤其是因为受到恐吓，但我们将落脚台湾。」

沙磊表示，许多外媒记者都选择前往享有更多媒体自由的台湾。

近年来有越来越多外媒驻中国媒体记者不堪中国当局压力而撤点，或是改驻派他国，沙磊和妻子莫瑞（Yvonne Murray）是新一批离开的外国记者。莫瑞是爱尔兰广播公司（RTE）派驻中国记者。

中国和BBC近来交恶。中国先前批评，BBC指控北京侵犯新疆维吾尔族人权的报导毫无根据，中国上个月更将英国广播公司世界新闻频道（BBC World News）禁播。

而英国通讯管理局（Ofcom）2月撤销中国环球电视网（CGTN）执照，又基于英国人「被迫认罪」的影片和有关香港的报导，对CGTN处以22万5000英镑（约新台币880万元）罚款，都让BBC在中国的压力倍增。

© 2021 AFP