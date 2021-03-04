称性侵受害者「说谎母牛」 澳洲防长雷诺兹道歉

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（法新社雪梨4日电） 针对澳洲国防部长雷诺兹（Linda Reynolds）称一名自揭性侵受害人为「说谎母牛」，总理莫里森（Scott Morrison）今天表示，雷诺兹对此「深感后悔」。

雷诺兹的前幕僚希金斯（Brittany Higgins）上月挺身而出，声称她2019年在国会遭到一名同侪性侵。雷诺兹被控对此事件处理不当，甚至称希金斯为「说谎母牛」。

莫里森表示：「我今天早上就此问题与雷诺兹部长交谈。她知道那些发言不适当且错误…她是在压力很大的一周于私人办公室做出这些评论。」

26岁的希金斯称这项侮辱「非常伤人」，并称「那种行为及言语绝对不可原谅」。她还说：「这是国会大厦幕后存在有毒职场文化的进一步证据。」

澳洲政府多名高层官员因为操守问题，面临一系列爆料及指控，导致莫里森保守派政府近几周陷入愈滚愈大危机。

澳洲检察总长波特（Christian Porter）被控在1988年性侵一名时年16岁的女同学，但他否认这项指控。

莫里森支持上述两位内阁成员继续任职，并于今天拒绝针对波特所受指控展开独立调查的呼吁。

© 2021 AFP