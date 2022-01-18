称没人在乎维吾尔族 NBA金州勇士老板惹议

（法新社旧金山18日电） 美国职篮NBA金州勇士队老板之一的帕里哈皮提亚日前表示，他在意中国如果攻台可能影响经济，才不管「维吾尔人发生什么事」，为此，球队试图与他划清界线。

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勇士队17日在推特上发文表示，身为一个无涉勇士队日常运作职责的投资人，「帕里哈皮提亚（Chamath Palihapitiya）先生的发言不代表我们球队，他的观点当然没反映我们组织的观点」。

人权专家、目击者和美国政府指出，超过100万维吾尔人与其他突厥语系穆斯林，被关在中国新疆的拘留营内。北京形容这些营地是职训中心，并宣称中国如同许多西方国家，试图遏制激进的伊斯兰恐怖主义。

但美国形容中国作法为种族灭绝，并连同澳洲、英国、加拿大等国家，计划据此对北京冬季奥发动外交抵制。

帕里哈皮提亚是在他的All-In Podcast节目谈论美中政策时，发表上述评论。

当时另一名主持人谈及美国总统拜登政府对新疆的立场，帕里哈皮提亚回应说：「我们老实说吧，没人在意维吾尔人发生什么事。」

他接着表示：「你提起这件事…我们其他人才不在乎。」

共同主持人质疑他的说法时，他又加码说道：「我在乎如果中国侵犯台湾，我们的经济局势可能突然改变。」

「但如果你问我在乎另一个国家里面的某一群人，我会等到我们能顾好自己，才会把他们摆在我们前面。」

但事后帕里哈皮提亚表示，他表现得「缺乏同情心」。他上推特写道：「我要说清楚，我相信人权很重要，不管是在中国、美国或其他地方。」

中国会封杀批评北京的体坛名人、球队和组织。例如两年多前，休士顿火箭队总经理摩瑞（Daryl Morey）推文支持香港民主运动，中国中央电视台就停播NBA球赛。

波士顿塞尔蒂克球员坎特（Enes Kanter）形容中国国家主席习近平是「残忍独裁者」，并谴责北京的西藏政策后，腾讯串流服务也停播塞尔蒂克的比赛。

帕里哈皮提亚发言惹议后，坎特撷取他的评论推文写道：「种族灭绝发生时，就是这种人让它发生的。可耻！」

© 2022 AFP