称美国入侵阿富汗是馊主意 戈巴契夫吁勿重蹈覆辙

广告 继续浏览后续

（法新社莫斯科17日电） 前苏联领导人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）在1989年结束苏联对阿富汗长达10年的战争，他今天警告，不要重蹈美国入侵阿富汗的覆辙。

90岁的戈巴契夫告诉俄罗斯新闻社（RIA-Novosti）：「尽管俄罗斯最初支持，但（美国入侵）的最一开始就是个坏主意，应当早点承认失败，现在重要的是从中学习，至少不要重复这样的错误。」

民兵组织塔利班（Taliban）激进份子利用美国撤军，15日在几乎没有面临抵抗的情况下军事接管阿富汗。

美军在2001年911事件之后，入侵拒绝交出盖达组织（Al-Qaeda）首脑宾拉登的阿富汗，并推翻当时统治者塔利班，开启在阿富汗长达20年的驻军。

苏联则于1979年侵略阿富汗，以支持与穆斯林游击战士发生冲突的阿富汗共产政府。

戈巴契夫1985年掌权后不久便决定将撤出阿富汗。苏联对阿富汗长达10年的战争夺走当地多达200万人性命，迫使700万阿富汗人民逃离家园，也导致超过1万4000名苏联士兵命丧沙场。

塔利班则是于1990年代早期在反苏联圣战组织成员帮助下成立。

© 2021 AFP