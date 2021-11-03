称自己「问心无愧」 钟翰林成国安法最年轻被定罪者

（法新社香港3日电） 现年20岁的香港前学生动源召集人钟翰林今天成为依香港「国安法」被定罪的最年轻被告，他在法庭上认罪，同时表示「我问心无愧」。

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钟翰林今天在法庭上承认一项分裂国家罪，他在认罪时表示「我问心无愧」，指定法官陈广池随即警告他不得在法庭上做任何政治宣言。

钟翰林曾担任召集人的「学生动源」成立于2016年，提倡香港独立。去年北京通过香港国安法前，学生动源即解散香港本部，但海外分部仍维持运作。

检方表示，学生动源提倡香港应「摆脱中共殖民统治」、建立「香港共和国」。他们透过社群媒体、街头站点散播讯息，呼吁民众参加抗议，同时贩售带有独立讯息的商品。

检方指出，学生动源还呼吁美国立法制裁香港和中国。该组织也反对在香港校园教授普通话。

钟翰林今天还承认一项洗黑钱罪。另外一项洗黑钱及串谋发布煽动性刊物罪只在法庭存档，即暂时不予起诉，钟翰林否认这两项罪名。

当局过去曾宣称国安法不溯及既往，但检方提及的多项犯行，据闻事发时间都在国安法生效之前。

钟翰林去年10月在美国驻香港总领事馆附近一家咖啡厅被捕，至今已被关押1年多。他被捕后不久，一个自称「香港之友」（Friends of Hong Kong）的组织曾发布声明称，他们试图安排钟翰林在当天进入美国领事馆申请庇护。

钟翰林去年12月被裁定侮辱国旗及非法集结罪成，被香港东区法院判刑4个月。

香港两年前爆发大规模且暴力情事频传的民主抗议，中国祭出国安法回应，把中国大陆式的言论箝制带进昔日百家争鸣的香港。

该法纳入被中国视为分裂国家、颠覆政权、勾结外国势力或恐怖主义等罪行。

目前为止另有4人分别被依国安法定罪，超过150人被依此法逮捕，其中一半左右遭起诉，且保释要求一般都会被拒绝。

© 2021 AFP