称英国驱逐舰侵入领海 俄罗斯表达抗议

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（法新社莫斯科24日电） 俄罗斯称英国驱逐舰侵入俄国领海，俄国外交部今天召见英国大使，表达「强烈抗议」。

在英国海军驱逐舰卫士号（HMS Defender）昨天行经克里米亚半岛（Crimea）附近的黑海（Black Sea）水域后，俄罗斯与英国爆发争执。俄罗斯表示他们曾对卫士号开火示警，英国则是否认俄方说法。

俄罗斯2014年从乌克兰手中并吞了克里米亚半岛，并宣称半岛周围的海域是俄罗斯领海的一部分。包括英国在内的多数国家，都不承认俄罗斯的接管行动，且支持乌克兰对半岛周围海域的主权主张。

在今天的一份声明中，俄罗斯外交部表示，他们已经召见英国大使布罗纳特（Deborah Bronnert），针对英国卫士号侵犯俄国领海以及该舰「挑衅和危险的行为」表达「强烈抗议」。

声明中强调：「如果这样的挑衅再次发生，英国必须为可能造成的后果负起一切责任。」

克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）形容这起事件是「蓄意且预谋的挑衅」。

俄罗斯国防部表示，俄军对卫士号开火警告，并沿着卫士号航行路线投下炸弹示警，直到卫士号离开俄国领海。

俄罗斯公共电视频道Rossia 24今天晚间播放了俄军开火示警的影片，那段影片是由俄罗斯联邦安全局（FSB）提供。

根据影片，在开火示警前，俄罗斯海岸防卫队一再要求卫士号改变航道，离开俄国领海。

卫士号事件爆发的时机敏感，因为「海风-2021」（Sea Breeze 2021）军演即将于6月28日到7月10日在黑海进行，汇集超过30个国家参与，其中包括美国和乌克兰。

© 2021 AFP