称霸东奥 澳洲女泳将麦肯伊谢伙伴

广告 继续浏览后续

（法新社东京2日电） 澳洲游泳女将麦肯伊（Emma McKeon）在东京奥运夺得7面奖牌，包括4金，跻身史上最伟大运动员之列，她今天把功劳都归于团队和教练。澳洲泳队即将归国，为防疫仍须面对隔离。

27岁的麦肯伊毫无疑义地称霸东京奥运女子游泳赛事，共获4金3铜，以女子游泳选手单届奥运夺牌数来说，已超越前东德选手奥托（Kristin Otto ）于1952年、美国选手考格琳（Natalie Coughlin）于2008年创下的6面奖牌纪录。

麦肯伊在记者会上表示：「我的感觉和这里其他人一样，我们表现得很棒。」她的金牌队友提特穆斯（Ariarne Titmus）、马凯恩（Kaylee McKeown）、坎贝尔（Cate Campbell）等也出席了这场记者会。

麦肯伊说：「全队都表现得很棒，我很乐意成为这个团队的一分子。我很感激能来这里，也感谢日本让我们逐梦。」

麦肯伊也追平了女运动员在单届奥运获得最多奖牌的纪录，与俄罗斯体操选手戈罗科夫斯卡娅（Maria Gorokhovskaya）在1952年创下的佳绩并列第一。

被问到高处是否不胜寒时，麦肯伊表示：「说真的，我并不孤单。我有一整个团队和教练支持我，这里（记者会上）的每个人都与我同在，因为大家都是奥运奖牌得主，这很了不起。」

麦肯伊在50公尺自由式和100公尺自由式项目都以刷新奥运纪录的成绩夺金，另也在400公尺自由式接力和400公尺混合式接力抱回金牌。

她并在100公尺蝶式、800公尺自由式接力和男女400公尺混合式接力摘铜。

目前还不确定她是否续战2024年巴黎奥运。麦肯伊对此不置可否，在4届奥运拿下4金在内共8面奖牌的老将坎贝尔也未松口。

29岁的坎贝尔说：「我热爱在泳池里的每一分钟，也很享受这么多年来身为这个团队的一分子，看着团队成长，变成本周这样一个势不可挡、精锐尽出的强大阵容。」

「我还要细想一下，沉浸其中，避免在充满情绪的时候做出任何人生重大决定。」

澳洲在东奥游泳赛事共拿下20面奖牌，但全队不会大张旗鼓地归国，而是要面临14天强制隔离，以符合严格的COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫规定。

澳洲泳队这次摘下队史最多的9金，总教练泰勒（Rohan Taylor）说，隔离很辛苦，但已安排相应措施和虚拟活动来帮助队员度过这段时间。

提特穆斯在200公尺和400公尺自由式项目击败原本最被看好的美国选手雷德基（Katie Ledecky），抱回两面金牌，她承认自己不是很喜欢强制隔离。

但她说：「这可能也是一个放松和反思的机会。相信头几天会不错，我肯定会睡觉、看奥运。」

© 2021 AFP