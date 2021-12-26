移民偷渡命丧英吉利海峡 遗体返回伊拉克家乡

（法新社伊拉克阿比尔26日电） 法新社记者目击，16具移民遗体今天一早被送回伊拉克库德斯坦自治区的家人身旁，这群死者生前试图横越英吉利海峡偷渡至英格兰，中途船只不幸沉没。

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当地时间凌晨2时左右，载运遗体的飞机抵达伊拉克北部库德斯坦自治区（Iraqi Kurdistan）首府阿比尔（Arbil）。遗体接着被送上救护车，运回他们各自的家乡。

11月24日这起悲剧至少酿成27人丧命，是英吉利海峡（English Channel）成为移民从法国偷渡到英格兰的枢纽以来，最严重的一次船难。

情绪激动的家属在阿比尔机场航厦等待挚爱的遗体抵达，人们互相拥抱，向其他人展示已故亲属的照片。遗体原定24日就该抵达，但两度延迟。

这27名罹难者多半是男性，但也包含7名女性，以及16岁和7岁孩童各一名。在26名确认身分的死者中，16人是伊拉克库德族人，另有1名伊朗库德族人、4名阿富汗人、3名衣索比亚人、1名索马利亚人和1名埃及人。

根据法国内政部，只有两人在这起充气船翻覆事件中获救，为1名伊拉克库德族人和1名苏丹人。而依据这名幸存的伊拉克人说法，船上原本载着33人。

法国调查人员仍在试图还原事发当时情形。有消息指出，当船只开始下沉时，乘客曾打电话给法国和英国救难单位求救。

这起船难也导致法英两国外交关系大为紧绷。法国总统马克宏（Emmanuel Macron）在事发48小时内，指控英国首相强生（Boris Johnson）「不认真」阻止偷渡。

法国政府认为强生最初的反应是把责任推给法国，为此大为光火。

© 2021 AFP