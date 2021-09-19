移民大举涌入德州边城 美将增派班机驱逐出境

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（法新社德州德利奥18日电） 美国总统拜登政府今天表示将增派班机以遣返数以千计涌入德州边境城市德利奥（Del Rio）的移民，努力减缓其所面临急遽上升的危机。

大量涌入德利奥的移民中许多来自海地，他们被拘留在由美国海关与边境保护局（CBP）管辖的德利奥国际大桥（Del Rio International Bridge）下方区域。这座桥横跨大河（Rio Grande），连结美墨两国。

影片显示，数以千计民众待在桥下或附近，更多人带着家当徒步跨越大河。

德利奥市长罗札诺（Bruno Lozano）向媒体表示，有超过1万4000名移民「等着被拘押」。他还说，地方和联邦当局正出动人员、巴士和飞机，作为驱逐行动的一部分。

为纾解德利奥国际大桥壅塞情形，德利奥口岸已暂时封闭，也已实施交通改道。

国土安全部表示，将在「接下来72小时内取得额外运输工具来加快速度，并增加飞往海地和这个半球其他目的地遣返航班的运输能力」。

国土安全部声明还说，拜登政府正在采取行动「减少拥挤并改善美国本土上移民的处境」，且正在和「区域内的移民来源国和过境国」合作。

虽然数周、数月来一直都有部分寻求工作和安全的移民排除万难来到美国，不过近日来聚集在德州德利奥的移民人数才真正广泛受到关注，对拜登政府构成人道和政治挑战。

© 2021 AFP