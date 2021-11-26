移民渡海赴英人数增加 翻船事故也挡不了追梦人

（法新社英国丹吉尼斯25日电） 来自叙利亚的阿里（Ali）筋疲力尽地坐在英格兰南部海岸的卵石滩上，他和其他30名移民在英吉利海峡获救，全身颤抖，但心里对「新生活」充满感激。

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抵欧寻求庇护的阿里来自叙利亚东部大城代尔祖尔（Deir Ezzor）。他说，他乘着充气船，被困在英法之间的海上长达12小时，直到被救起。他的同伴中甚至有几名儿童。

22岁的阿里于24日上岸。当天在交通繁忙的英吉利海峡（English Channel）另一端，也有27名和他一样的移民，只是没他幸运。那群人之中有男有女、有成人也有孩子，他们的船在海上翻覆，所有人都落入冬季冰冷的水里，成了联合国自2014年制作移民纪录以来，死亡人数最多的一次事故。

法国的接应者说，这次殒命的大多是伊拉克库德族人、伊朗人和阿富汗人。但这起悲剧阻挡不了其他人尝试渡海。

阿里和其他人本来也有可能命丧鱼腹，他们必须用塑胶瓶把船里的积水往外舀，以免风浪吞没他们的船。 在英国肯特郡（Kent）丹吉尼斯（Dungeness）救生船站旁，阿里走下救援船后告诉法新社：「我们很害怕，因为我们不知道会发生什么事。我们在一片汪洋中，船上还有孩子，我们当然替他们、替所有人担心。」 愈来愈多类似的故事充斥剥削和绝望，各界不断疾呼打击那些拿人类苦难做买卖的人。 阿里在法国给了人口走私贩2375欧元（约新台币7万4200元），买到橡皮艇上的一个位子；有些人付的代价甚至更高。 乘船跨越英吉利海峡到英国的移民人数今年飙升至新高纪录，他们以往会在较暖的夏季出发，如今连其他月分也有人出海。英国当局认为，抵英人数愈来愈多，是因为他们使用的充气船比往年更大。

一名赖比瑞亚籍移民在法国加莱（Calais）受访时说，听到有人丧命的消息，他很难过，但等风浪平静些，他还是会尝试渡海。他说：「那是我的梦想。（这趟行程）令人生畏，我很怕，但我还是要去。」

© 2021 AFP