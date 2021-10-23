稳定供电转型低碳经济 欧盟称核能天然气不可缺

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范德赖恩在欧盟27个会员国高峰会议闭幕时表示，欧盟必须大幅降低二氧化碳排放量以对抗气候变迁，「很明显地，我们需要更多再生能源和洁净能源」。

她在记者会中表示，诸如风力与太阳能等再生能源，成本已经暴跌，且无须倚赖进口，还说这些将大幅提升欧盟的能源独立性。

不过，范德赖恩说，发展再生能源的同时，「我们需要稳定能源核能，而在过渡时期，当然也需要天然气」。

法新社报导，核能发电厂具有几乎不向大气排放二氧化碳的优势；天然气则是主要碳氢化合物燃料中污染最少，而在发展其他能源选项之际，天然气可作为权宜性燃料来源。

欧盟执委会须在今年底前提出所谓的绿色分类法（green taxonomy），包含一份被认为有利于气候的能源名单。

这份名单将开启「绿色金融」（green finance）政策执行，以提供相关技术至关重要的竞争优势。

绿色金融是指金融业应将环境保护作为基本政策，在考量投资与融资的决策过程中，须考虑对环境潜在影响、风险和成本等。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）今天表示：「要完成我们的气候目标必须使用核能，过去从未有如此明确表态和广大支持。」

法国约有7成电力来自核能，也是一大电力出口国。法国正准备重启核能电厂兴建工程。

10月中旬面对当前天然气价格危机，以法国为首的10个欧盟国家曾发表声明，表示支持核能，要求列入欧盟执委会对气候友善的能源清单。

但德国、奥地利和卢森堡等国强烈反对，指出放射性废弃物长期储存问题。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP