稳定金融 乌克兰央行限制现金提领禁买外汇

（法新社基辅24日电） 俄罗斯入侵乌克兰造成资产价格崩跌，乌克兰中央银行今天实施金融稳定措施，暂停外汇现金提领，并限制民众从银行自动提款机（ATM）提领乌克兰币现金的上限。

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俄罗斯从陆海空全面攻击乌克兰，成为第二次世界大战以来，欧洲一国对另一国展开的最大攻击行动后，大批民众在首都基辅和其他城市大排长龙，争相提领现金，抢购粮食和饮用水。

乌克兰币荷林夫纳（hryvnia）今年以来跌幅超过两位数，昨天重贬近3%，兑美元来到29.79荷林夫纳兑1美元，创下2015年初以来低点。

从白俄罗斯、乌克兰到俄罗斯等前苏联国家，资产都面临庞大卖压。

为稳定金融银行业，乌克兰央行也禁止跨境外汇交易，以及外币现金提领，并暂停银行间市场外汇买卖。

乌克兰央行总裁谢夫成柯(Kyrylo Shevchenko)表示，央行已限制每日提领现金不得超过10万荷林夫纳，同时暂停电子钱包的储值。

乌克兰央行表示，其他非现金交易没有受限，银行可以取得长达一年的再融资贷款，金额没有上限。

乌克兰股市监管当局表示，除央行和财政部的交易外，所有证券交易都暂时停止，以避免资产价格进一步波动震荡。

© 2022 AFP