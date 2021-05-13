穆斯林开斋节假期因以巴冲突升高蒙上阴影

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（法新社利雅德13日电） 世界各地穆斯林今天开始庆祝开斋节（Eid al-Fitr），这是这个节日连续第二年在2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情的阴影下度过，而且如今又逢以色列和巴勒斯坦人冲突升高。

三天的开斋节假期为神圣的斋月画下句点，穆斯林传统上会以上清真寺祈祷，举办家庭宴会和购买新衣、礼物和糖果等方式庆祝。

不过，今年开斋节原本就因疫情肆虐而受到影响，以巴间的致命冲突更使这个节日蒙上阴影，因各界都担忧情势可能演变为全面冲突。

在沙乌地阿拉伯圣城麦加（Mecca）的大清真寺（Grand Mosque），朝拜的信徒戴着口罩进入寺内，顺着必须保持社交距离的路径前往天房（Kaaba）祈祷。这栋立方形的石殿对穆斯林非常神圣。

这个场面与去年开斋节大不相同，当时因为严格的防疫限制，沙国境内的清真寺大都看不到朝拜信徒，也禁止布道。

媒体报导，位在沙国另一圣城麦地那（Medina）的先知清真寺（Prophet's Mosque）也宣布，已「完全准备好」接待参与开斋节祈祷的朝拜信徒。

在阿富汗，政府与交战对手塔利班组织商定的3天停火今天开始生效，在双方冲突持续数周后为厌战的阿富汗人带来一丝希望。

此次停火是由塔利班方面提议，获阿国总统甘尼（Ashraf Ghani） 同意，好让阿国人民可以松口气，与朋友和家人共度开斋节。

自从美国错过了5月1日撤军期限后，阿富汗暴乱便告加剧。美国去年与塔利班方面商定，在此期限之前撤除所有驻扎在阿国的美军。

根据伊朗宗教最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的网站，为庆祝开斋节，他将宣布对超过2000名受刑人赦免或减刑。

不过，南亚国家孟加拉因为民众不顾防疫封城命令，在开斋节前争相返乡而发生惨剧。官员表示，昨天一艘载运上千乘客的渡轮因超载造成5人丧生。

© 2021 AFP