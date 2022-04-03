穆斯林斋戒月首日 饱受战乱蹂躏叶门展开2个月停火

（法新社杜拜2日电） 联合国叶门问题特使格伦德贝里（Hans Grundberg）今天发表声明说，饱受战乱蹂躏的叶门已展开为期2个月停火，这是历时7年武装冲突的这个国家罕见出现的希望徵兆。

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声明表示：「为期2个月停火从今晚7时（台湾时间3日凌晨0时）展开，打从今夜起，一切地面攻击、空中和海上军事行动都必须停止。」

这项可展期停火于穆斯林神圣斋戒月（Ramadan）首日生效，将容许18艘燃料船前往红海港口荷台达（Hodeida）靠泊，且每周将有2个商业航班进出叶门首都沙那（Sanaa）机场，两地目前均由叛军掌控。

声明又说，叶门什叶派青年运动（Huthi）叛军和沙乌地领导的联军也将举行会谈，讨论开放部分叶门境内道路议题，包括塔伊兹省（Taiz）在内，以改善民众自由移动。

格伦德贝里说：「这项新措施的成功将仰赖交战各方，持续承诺落实履行停火协议以及附随人道措施。我也希望我们见到的各造公开展现善意，将会化为长期缓和煽动性媒体口水战和仇恨言论。」

继伊朗支持的青年运动叛军于2014年攻占首都沙那，赶走叶门政府后，沙乌地阿拉伯领导的联军于2015年3月介入干预叶门内战。

© 2022 AFP