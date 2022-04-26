空中运输新纪元 世界首座市区无人机机场快闪亮相

（法新社英国科芬特里25日电） 英国今天揭幕1座专供货运无人机起降的市区快闪机场，在简短的试飞仪式中吊起1箱气泡酒。这被誉为划时代创举，有朝一日，这里或可供空中计程车起降。 「空中1号」（Air-One），即所谓的「垂直机场」（vertiport），可供无人机与日后的电动车起降，支持者誉为突破性创举，揭开未来低排放空中运输的新纪元。

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座落在英格兰中部、曾为汽车制造重镇科芬特里（Coventry）的这座机场，今起1个月将展示这个蓬勃发展的产业。 今天的处女航，象徵性地从起降台吊起一箱气泡酒，重约12公斤，箱内共有6瓶气泡酒。

这座机场是由英国新创公司Urban-Air Port打造，公司创办人桑德胡（Ricky Sandhu）表示，试飞使用的商用无人机、向英国军方商借而来的「马洛伊航空学有限公司」（Malloy Aeronautics Ltd.）T150，是历来在都市中飞行的最大型无人机。 在25名员工及英国政府支持者见证下，桑德胡告诉在场数百位宾客：「你们脚下正是世界第1座完整营运的垂直起降机场。」

Urban-Air Port目前开发货运无人机的地面基础设施，空中计程车的设施则预计2030年前推出。去年Urban-Air Port全心投入科芬特里展示场的规画，预计未来数月在英国其他地区与其他国家展示类似机场，目标全球逾200座。

这些机场设计成可轻易组装拆卸，现场并使用Urban-Air Port口中「零排放世代」的氢燃料电池。Urban-Air Port表示，目前订单总额高达6500万英镑，计划拓展至美国、澳洲、法国、德国、斯堪的那维亚半岛以及东南亚。

© 2022 AFP