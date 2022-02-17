空巴2021获利创纪录 放眼2022交机数量攀升

（法新社巴黎17日电） 欧洲空中巴士集团（Airbus）今天公布财报数据显示，历经疫情引发的观光业危机造成连2年亏损后，2021年获利改写纪录。

广告 继续浏览后续

空巴集团在财报中表示，2021年净利攀升至42亿欧元（约新台币1170亿元），交机数量增加8%，来到611架。

受惠于商用客机交机量攀升，空巴2021年营收攀升4%，来到521亿欧元。

空巴去年营运获利经调整后达4.77亿欧元。

空巴2022年商用飞机交机目标锁定720架，意味着对未来的前景感到乐观。

空巴执行长佛喜（Guillaume Faury）在财报中表示：「2021是过渡性的一年，我们的注意力从应付疫情转移到复苏和成长。」

「受惠于我们团队、客户和供应商的韧性和努力，我们交出了优异的全年度财报。」

佛喜指出，优异的财报表现是因为交机数量高，加上公司旗下直升机、国防和航太事业的良好表现，以及撙节成本的努力。

交机量是航空业重要的获利指标，因为客户在收到订货时，支付大部分的费用。

空巴窄体A320客机一度在2020年每月产量降至40架，如今再度加速生产，去年底每月产量增加到45架。

空巴计画2023年每月生产65架A320。

由于爆发COVID-19疫情，各国纷纷关闭边界，导致全球空中旅游业2020年崩盘。

2020年全球疫情肆虐，空巴被迫大幅减产，以及裁员万人。

如今随着疫情逐渐降温，空巴计画今年招募6000人。空巴目前员工超过12万6000人。

空巴在2022年财测中表示，「公司假设世界经济、空中运输、公司的内部营运，以及交付产品和服务的能力不会受到进一步的严重影响。」（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

© 2022 AFP