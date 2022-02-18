空投糖果给德国儿童 美国飞官辞世享嵩寿101岁

（法新社柏林17日电） 在苏联封锁德国柏林时期，想出用小型降落伞装满糖果，再空投到柏林给小朋友的点子，而有「糖果轰炸员」之称的美国前飞官哈佛尔森（Gail Halvorsen）辞世，享嵩寿101岁。

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「联军博物馆」（Allied Museum）向媒体证实哈佛尔森16日去世的消息。「联军博物馆」主要是呈现冷战（Cold War）时期，苏联、美、英、法分区占领柏林的年代所发生的重大历史事件。 联军博物馆的发言人今天告诉法新社：「哈佛尔森在美国犹他州的医院过世，家人随侍在侧。」 哈佛尔森可说是见证德、美两国情谊的终身大使，之所以为人熟知，是因为他是在柏林被苏联包围之际，首位从飞机上对等在下方的小朋友投下巧克力和口香糖等糖果的美国飞官。 哈佛尔森操纵飞机摇摆机翼，让当时仍受战乱摧残的儿童知道将有天上掉下来的礼物，粉丝因而昵称他是「糖果轰炸员」（Candy Bomber）、「摇摇翅膀叔叔」（Uncle Wiggly Wings）。 他的行为启发了许多人，美国空军里也有不少人纷纷仿效他的做法。 他2009年曾告诉法新社：「即便我不分昼夜、冰天雪地都要飞，我还是很开心，原因是孩子们看到降落伞从天而降时脸上露出的表情。」 「他们真的为之疯狂。」 哈佛尔森后来晋升为上校，最终并成为丹波霍夫机场（Tempelhof Airport）的指挥官，那里是1948年到1949年间，西方盟国组织「柏林空中桥梁」（Berlin Airlift）集结的地方。 当时在第二次世界大战后，西柏林250万人仍受影响，西方盟国飞行员将物资空投给他们。

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