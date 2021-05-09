突尼西亚吁安理会讨论耶路撒冷紧张情势

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（法新社耶路撒冷9日电） 被以色列兼并的东耶路撒冷今天紧张情势高涨，因当地数百名巴勒斯坦抗议者本周末与以色列维安部队发生冲突而挂彩。突尼西亚已呼吁联合国安理会明天开会讨论当地情势。

东耶路撒冷艾格撒清真寺（Al-Aqsa Mosque）院区和旧城（Old City）周边，近日爆发2017年以来最严重的暴力事件，且事件多半发生在夜间。各国忧心骚动可能进一步扩大。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在每周内阁会议前警告，以色列将「果断且负责任地在耶路撒冷施行法律和秩序」，同时维护「所有宗教的信仰自由」。

突尼西亚外交部表示，已呼吁联合国（UN）安全理事会（Security Council）明天开会讨论以巴暴力升温的问题。

巴勒斯坦红新月会（Palestinian Red Crescent）发布最新受伤人数时说，昨天夜里的冲突造成约121名巴勒斯坦人挂彩，他们多半是被橡胶子弹和闪光弹所伤。以色列警方则说共有17名员警受伤。

前天夜里已有超过220人受伤，且伤者也多半是巴勒斯坦人。以色列警方稍早说巴勒斯坦人朝警察丢石头和烟火，接着员警便冲入艾格撒清真寺。

© 2021 AFP