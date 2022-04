突尼西亚总统片面解散国会 华府吁速回宪政体制

(法新社华盛顿31日电) 华府今天对于突尼西亚总统萨伊德(Kais Saied)解散国会的决定,表达「高度关切」,并呼吁迅速重返「宪政政府」。

广告 继续浏览后续

8个月前,萨伊德下令冻结国民代表大会(Assembly of Representatives of the People)并扩张自己的权力,昨天他又宣布解散国会,更加深国家的政治危机。一般认为突尼西亚是2011年「阿拉伯之春」民主运动的发源地。

美国国务院发言人普莱斯(Ned Price)在记者会中表示,对于突尼西亚总统单方面解散国会的决定,以及报导指出突尼西亚当局正考虑对国会成员采取法律行动,美国深表关切。

他说:「我们不断和突尼西亚官员沟通,任何政治改革过程必须透明化、具包容性,并与各党派、工会团体及公民社会协调合作。」

普莱斯表示:「重返宪政政府体制,包括民选国会,对民主治理至关重要,我们也将确保对所需改革予以广泛且持续性支持,以协助突尼西亚经济复苏。」

突尼西亚国会217位议员有120位议员举行视讯会议,并通过法案撤销萨伊德命令,恢复由伊斯兰复兴运动党(Islamist Ennahda party)掌控的国会,这与去年7月萨伊德暂停国会运作相互矛盾,数小时后,萨伊德宣布解散国会。

萨伊德谴责国会此举形同「意图政变」,指相关负责人「背叛」国家,要求对他们刑事起诉。

国会议长甘努奇(Rached Ghannouchi)今天稍早拒绝萨伊德解散国会的决定。

甘努奇接受法新社采访时表示:「我们考量国会维持运作...而总统不具解散国会的宪法权力。」(译者:纪锦玲)

© 2022 AFP