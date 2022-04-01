突尼西亚总统片面解散国会 华府吁速回宪政体制

（法新社华盛顿31日电） 华府今天对于突尼西亚总统萨伊德（Kais Saied）解散国会的决定，表达「高度关切」，并呼吁迅速重返「宪政政府」。

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8个月前，萨伊德下令冻结国民代表大会（Assembly of Representatives of the People）并扩张自己的权力，昨天他又宣布解散国会，更加深国家的政治危机。一般认为突尼西亚是2011年「阿拉伯之春」民主运动的发源地。

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）在记者会中表示，对于突尼西亚总统单方面解散国会的决定，以及报导指出突尼西亚当局正考虑对国会成员采取法律行动，美国深表关切。

他说：「我们不断和突尼西亚官员沟通，任何政治改革过程必须透明化、具包容性，并与各党派、工会团体及公民社会协调合作。」

普莱斯表示：「重返宪政政府体制，包括民选国会，对民主治理至关重要，我们也将确保对所需改革予以广泛且持续性支持，以协助突尼西亚经济复苏。」

突尼西亚国会217位议员有120位议员举行视讯会议，并通过法案撤销萨伊德命令，恢复由伊斯兰复兴运动党（Islamist Ennahda party）掌控的国会，这与去年7月萨伊德暂停国会运作相互矛盾，数小时后，萨伊德宣布解散国会。

萨伊德谴责国会此举形同「意图政变」，指相关负责人「背叛」国家，要求对他们刑事起诉。

国会议长甘努奇（Rached Ghannouchi）今天稍早拒绝萨伊德解散国会的决定。

甘努奇接受法新社采访时表示：「我们考量国会维持运作...而总统不具解散国会的宪法权力。」（译者：纪锦玲）

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