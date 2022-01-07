窃取美农技公司商业机密 前中国籍雇员认罪

（法新社华盛顿6日电） 美国司法部今天表示，一名中国籍人士今天认罪，坦承窃取美国农业巨擘孟山都（Monsanto）商业机密。

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司法部透过声明表示，44岁的向海涛曾于2008年到2017年受雇于孟山都及其子公司，他今天在密苏里州坦承代表中国犯下密谋进行经济间谍活动的罪名。

本案预计4月7日宣判，向海涛面临最高15年徒刑，也可能挨罚500万美元（约新台币1.38亿元）。

司法部助理部长欧森（Matthew Olsen）说：「虽然向海涛有保护孟山都智慧财产权的协议在先，也一再为此义务接受训练，现在却坦承窃取孟山都的商业机密并转移到记忆卡内，试图携往中华人民共和国以图利中国政府。」

密苏里州东区联邦检察官佛莱明（Sayler Fleming）说：「向先生利用他在大型国际企业内部人士身分，窃取宝贵的商业机密供他的母国中国使用。」

「我们无法允许美国公民或外籍人士将敏感的商业资讯转交他国竞争对手。」

向海涛2019年被美国当局起诉时，中国外交部曾表示，华府试图利用本案支持其对中国窃取美国企业技术的指控。

时任中国外交部发言人的耿爽当时表示：「我们坚决反对美方借题发挥，把一个普通、孤立的案件说成是中方有组织、有计画地从美方窃取知识产权。」

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