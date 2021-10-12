窜改世银数据以利中国惹议 IMF挺乔治艾娃续任总裁

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（法新社华盛顿11日电） 国际货币基金（IMF）执行董事会今天重申对总裁乔治艾娃的信任，力挺她继续担任总裁职务；乔治艾娃被控任职世界银行（World Bank）时，施压职员窜改数据以利中国。

IMF执行董事会（Executive Board）今天开会审议乔治艾娃（Kristalina Georgieva）所涉争议后发表声明：「执行董事会审查相关资料后，认为没有确切证据显示总裁担任世银执行长时，于2018年版经商环境报告里有不当角色。」

「在看过所有呈堂证物后，执行董事会重申，对总裁的领导及继续有效履行职务的能力充满信心。」

乔治艾娃今晚透过公关公司发表声明感谢IMF执行董事会，表示董事会也同意她所称相关指控为毫无根据的说法，「信任和诚信，是我忠实任职这两大跨国组织4年多的基石」。

美国财经媒体上周披露，在IMF与世银所占份额都是最大的美国认为，乔治艾娃于任职世银期间被控事项严重，应就她的去留做讨论。

不过美国财政部长叶伦（Janet Yellen）今天表态，由于缺乏直接证据，「不存在IMF总裁需去职的基础」，但她在和乔治艾娃通话时强调相关资料「凸显合理的问题和担忧」，美国认为必须采取积极措施加强IMF的数据完整和可信度。

© 2021 AFP