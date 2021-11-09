立法规范科技巨擘 脸书离职员工盼欧盟树立标竿

（法新社布鲁塞尔8日电） 监督社群媒体不遗余力的脸书离职员工郝根今天说，针对遏止科技大厂的影响力，欧盟可制定举世效法的「黄金标准」。

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郝根（Frances Haugen）是脸书离职工程师，她曾披露许多内部文件，激起各方长达数周对脸书的抨击，并促使全球对科技大厂采取强硬态度。

结束在华府及伦敦的听证会后，即将前往下一站巴黎之前，郝根来到布鲁塞尔游说欧洲议会具影响力议员。

欧盟目前正推动制定新法，可能会促使全球各大科技业者重新思考它们的经营模式。

郝根支持欧盟的立法计画，尤其是「数位服务法」（Digital Service Act），如此即可针对包括脸书等平台上的有害及违法内容，制定更严格监管规范。

根据她在听证会陈述的证词，郝根说，脸书更重视获利，而非抑制有害内容，并坚称不能相信脸书会改变经营模式。

此外，欧盟针对科技大厂制定的法规另包括「数位市场法」（Digital Markets Act），将明文严格规范科技大厂营运准则，甚至可能禁止收购部分公司。

这两套法案目前正朝立法程序牛步迈进，期盼能于明年上半年法国担任欧盟轮值主席期间最后敲定。

两套法案的支持者希望郝根到访布鲁塞尔能加快立法进程。由于纠葛于细节加上科技业大力游说，两法案的立法进程陷入停滞。

对于目标广告的禁止或许可，还有这两法中的严格规定将规范哪些科技业者，欧洲议会议员吵得不可开交。

目前欧盟轮值主席国斯洛维尼亚希望27个会员国于11月25日召开的会商，能够对这两法案达成共同立场。

© 2021 AFP