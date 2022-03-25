立陶宛车站展出乌克兰战火照片 助俄国人了解真相

（法新社维尔纽斯25日电） 乌克兰战争骇人照片展今天在立陶宛首都维尔纽斯火车站揭幕，目的是让过境的俄罗斯旅客了解这场冲突的真相。

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依照立陶宛、欧洲联盟（EU）和俄罗斯之间的特别安排，每月可有100班列车载运俄罗斯乘客取道立陶宛往返俄国飞地加里宁格勒州（Kaliningrad）。

自俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）2月24日下令出兵乌克兰以来，俄罗斯的航空运输受到诸多制裁，但这项过境安排依然有效。

在维尔纽斯（Vilnius）的火车站，欧盟乘客可以下车，但俄罗斯乘客必须留在车上。

展览使用的空间是过境列车的月台，展出的24张照片陈列在与车厢窗户相同的高度。

某些照片说明写道：「今天，蒲亭正在杀害爱好和平的乌克兰人民，您同意这么做吗？」

协助安排这项展览的立陶宛新闻摄影师俱乐部负责人史塔瑟利斯（Jonas Staselis）说：「我们选用的是能令人动容地反映出乌克兰人民所面临严酷现实的照片。」

他说：「我们要普遍传达一项讯息，即出现在一个自由国家的这种现实，无从逃避。」

立陶宛内部有若干行动，试图增进俄罗斯平民大众对俄乌冲突的了解。立陶宛曾是苏联的一部分、受过莫斯科统治。

本月稍早，一群立陶宛人发起一项运动，让俄罗斯侨民志工拨打俄国境内随机挑选的家庭电话号码，与对方谈论俄军入侵一事。

这类举措效果如何，还有待观察。

一班过境列车今天通过维尔纽斯火车站时，有人见到一名乘客对着那些照片做出猥亵的手势。

© 2022 AFP