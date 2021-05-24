立陶宛退出17+1合作机制 中国欧盟关系恶化最新迹象

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（法新社立陶宛维尔纽斯23日电） 立陶宛表示已退出中国与中欧及东欧国家的17+1合作机制，立陶宛认为这个包含部分欧盟成员国的机制「制造分化」。立陶宛此举是中国和欧盟关系持续恶化的最新迹象。

欧盟与中国关系恶化之际，自2012年以来身为17+1 一员的立陶宛，敦促其他欧盟成员国也离开这个合作机制。

立陶宛外交部长蓝斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）昨天告诉法新社：「立陶宛不再自认是17+1机制一员，不参与这个计画。」

蓝斯柏吉斯称这个合作平台从欧盟的观点来看是在「制造分化」，他敦促欧盟27个成员国寻求「更加有效的27+1做法以及与中国交流」。

蓝斯柏吉斯说：「欧洲的实力和影响力在于内部团结。」

立陶宛此举是中国和欧盟关系持续恶化的最新迹象。

欧洲议会20日以压倒性票数通过，冻结欧盟与中国的投资协定，直到中国取消对欧盟政治人物和学者的制裁为止。

立陶宛近几个月也采取多项行动，引发北京当局不满，包括挡下中资以及宣布规划在台湾设立贸易办公室。

立陶宛国会20日通过一项决议，谴责中国对新疆穆斯林少数族裔维吾尔人犯下「违反人道罪」和「种族灭绝」。

立陶宛国会也要求联合国调查中国在新疆设立的拘留营，同时要求欧洲联盟执行委员会检讨欧中关系。

© 2021 AFP