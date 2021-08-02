笑称要��裴洛西 民主党人猛批美众院共和党领袖

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（法新社华盛顿1日电） 多名民主党人重炮抨击美国联邦众议院共和党领袖麦卡锡，要求他道歉或辞职，这是因为麦卡锡开玩笑说，要用议事槌敲打民主党籍众院议长裴洛西。

此事象徵麦卡锡（Kevin McCarthy）和裴洛西（Nancy Pelosi）间原有的激烈争执又急遽升温。

麦卡锡昨晚在田纳西州的募款晚宴上，语带乐观地谈及共和党在明年期中选举可望重新夺回众院的掌控权。

期间，有与会者拿出一支超大议事槌，麦卡锡因此开玩笑说，他如果成为众院议长，得努力克制不要用议事槌打裴洛西。

根据在场的「华盛顿邮报」记者和纳希维尔市（Nashville）地方记者提到的细节，麦卡锡在一片欢呼和笑声中说：「我希望你们能看到裴洛西把议事槌交接给我。很难不用槌子打她，但我会忍住。」

麦卡锡这番言论是他和裴洛西关系恶化的最新迹象。裴洛西上周说麦卡锡是「白痴」，因为他反对强制民众戴口罩以因应COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情升温。

民主党人今天对麦卡锡发起猛烈抨击。加州台裔民主党籍联邦众议员刘云平（Ted Lieu）呼吁麦卡锡道歉或辞职，获得同党众议员史沃威尔（Eric Swalwell）呼应。

新墨西哥州民主党籍众议员费南德兹（Teresa Leger Fernandez）是对麦卡锡言论表达愤怒的众多女议员之一，她推文说：「对女性的暴力行为可不是个玩笑。」

她写道：「政治暴力的威胁可不是个笑话，这些言论是厌女且危险的。」

密西根州民主党籍众议员丁格尔（Debbie Dingell ）也推文说：「这种语言导致美国国会大厦的暴力和死亡，麦卡锡知道自己说话的份量。」

法新社提到，丁格尔似乎是指前总统川普今年1月6 日以激烈语言演说，随后他的支持者占领国会大厦，中断了国会认证民主党籍拜登胜选的程序。

当时暴民在国会大厦乱窜，裴洛西是他们的头号目标之一。此事造成5人丧命。

© 2021 AFP