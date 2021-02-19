第二波疫情冲击 非洲死亡总数破10万大关

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（法新社约翰尼斯堡18日电） 非洲今天通报，2019冠状病毒疾病（COVID-19）病殁人数已突破10万大关。非洲死亡总数比起其他大洲并不算多，但当地医院招架不住第二波疫情，死亡人数正快速攀升。

非洲染疫病殁总数急剧攀升，原因是南部地区疫情加剧，尤以经济重镇南非特别严重。南非病殁人数占非洲死亡总数近一半，更具传染力的变异病毒引发第二波疫情，重创这个国家并导致急性病房人满为患。

非洲目前死亡人数达10万354人，北美洲累计超过50万人，欧洲则接近90万人。非洲目前染疫病死率约为2.6%，略高于第一波疫情后的2.4%病死率，以及高于全球平均病死率2.3%。

世卫非洲区域办事处疫苗接种计画协调人米希戈（Richard Mihigo）指出，南非附近诸如辛巴威（Zimbabwe）、莫三比克（Mozambique）以及马拉威（Malawi）等国家宣布不治的死亡人数攀升。

米希戈认为，去年底在南非发现的新变异病毒株501Y.V2，有可能已蔓延至整个非洲南部地区，即使尚须进行更多基因组定序佐证。

专家提醒，由于某些非洲国家筛检率低，实际疫情总数可能更高或更低，不应过度解读。

© 2021 AFP