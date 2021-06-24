第109球　C罗国际赛进球数追平伊朗传奇

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（法新社布达佩斯23日电） 「C罗」罗纳度今天在2020年欧洲国家杯（Euro 2020）葡萄牙对法国之战踢进个人第109颗国际赛进球，追平伊朗传奇球星达艾（Ali Daei）保有的史上国际赛进球纪录。

法新社报导，36岁的C罗（Cristiano Ronaldo）今天在第2颗罚球时踢进追平纪录，这是他第178场国家队出赛。他也是史上首位5度参加欧国杯的球员，本届在F 组3场小组赛踢进5球。

效力于义大利甲级联赛尤文图斯（Juventus）的C罗至今在欧国杯累计14颗进球，比1984年率队夺得欧国杯冠军的法国传奇球星普拉提尼（Michel Platini）多5球。

C罗的第一颗国家队进球是在2004年欧国杯开幕战踢进，但当时葡萄牙1比2输给希腊，后来冠军战葡萄牙也以0比1不敌希腊。

绰号「王者」的达艾则是1993至2006年间代表伊朗国家队出赛149场，踢进109球，这项纪录过去被认为将是空前绝后，如今却可能被C罗刷新。达艾曾多次表示，如果C罗能破他纪录，会「令人欣慰」；达艾也说，C 罗是他心目中与梅西（Lionel Messi）、马拉度纳（Diego Maradona）齐名的史上3位最棒球员。

达艾今天在Instagram贴文说：「恭喜C罗，他距离打破国际赛进球纪录只差1球。我很高兴这个了不起的成就属于C罗，他是位伟大的足球冠军，也是有爱心的人道主义者，鼓舞且影响了世上许许多多人。」

© 2021 AFP