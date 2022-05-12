第2届全球疫情峰会登场 筹得逾30亿美元抗疫新资金

（法新社华盛顿12日电） 美国总统拜登今天在第二届线上「全球COVID-19高峰会」中提醒与会国家，想要平息疫情还有很多事得做。各方在这次峰会允诺的新抗疫资金超过30亿美元（约新台币896亿元）。

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今天峰会开始时，美国疫情刚跨越一道严酷门槛：白宫宣布美国已有超过100万人死于COVID-19（2019冠状病毒疾病），高居全球之首。

拜登在峰会中表示，尽管全球在疫苗接种、运送医疗设备至亟需国家等方面已有进展，但「还有这么多事情要做，疫情还没结束」。

「我们全都必须做得更多，必须尽一切所能来防止死亡，以此向我们失去的人致敬。」

白宫宣布，这次峰会已「获得逾30亿美元的新资金承诺」，其中逾20亿美元将用于因应「当前」COVID-19疫情，9亿6200万美元将注入世界银行（World Bank）一项防备疾病大流行和全球卫生安全的基金。

美国承诺另外挹注2亿美元至该基金，使得贡献总额来到4亿5000万美元。一名美国高官提及今天的会议时说：「我们想避免过于自满，疫情尚未结束。」

COVID-19至今已夺走全球超过600万人性命。

这次线上会议是由美国、加勒比海共同体（CARICOM）主席国贝里斯、七大工业国集团（G7）主席国德国、20国集团（G20）主席国印尼及非洲联盟（African Union）主席国塞内加尔共同举办。

© 2022 AFP