第28届美国演员工会奖 得奖名单揭晓
发表时间： 更改时间：
（法新社洛杉矶27日电） 美国演员工会奖（SAG）今天揭晓得奖名单，以下为主要得奖名单。
广告
●电影类：
－最佳卡司奖：「乐动心旋律」（CODA）
－最佳男主角奖：威尔史密斯（Will Smith）／「王者理查」（King Richard）
－最佳女主角奖：洁西卡雀丝坦（Jessica Chastain）／「神圣电视台」（The Eyes of Tammy Faye）
－最佳男配角奖：特洛伊科特苏尔（Troy Kotsur）／「乐动心旋律」
－最佳女配角奖：亚莉安娜黛博塞（Ariana DeBose）／「西城故事」（West Side Story）
－最佳特技演出：「007：生死交战」（No Time to Die）
●电视类：
－剧情类最佳卡司奖：「继承之战」（Succession）
－喜剧类最佳卡司奖：「泰德拉索：错棚教练趣事多」（Ted Lasso）
－剧情类最佳男主角奖：李政宰／「鱿鱼游戏」（Squid Game）
－剧情类最佳女主角奖：郑好娟／「鱿鱼游戏」
－喜剧类最佳男主角奖：杰森苏戴西斯（Jason Sudeikis）／「泰德拉索：错棚教练趣事多」
－喜剧类最佳女主角奖：珍史玛特（Jean Smart）／「天后与草莓」（Hacks）
－电视电影或迷你影集类最佳男主角奖：米高基顿（Michael Keaton）／「毒疫」（Dopesick）
－电视电影或迷你影集类最佳女主角奖：凯特温丝蕾（Kate Winslet）／「东城奇案」（Mare of Easttown）
－最佳特技演出：「鱿鱼游戏」
© 2022 AFP