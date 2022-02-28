第28届美国演员工会奖 得奖名单揭晓

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（法新社洛杉矶27日电） 美国演员工会奖（SAG）今天揭晓得奖名单，以下为主要得奖名单。

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●电影类：

－最佳卡司奖：「乐动心旋律」（CODA）

－最佳男主角奖：威尔史密斯（Will Smith）／「王者理查」（King Richard）

－最佳女主角奖：洁西卡雀丝坦（Jessica Chastain）／「神圣电视台」（The Eyes of Tammy Faye）

－最佳男配角奖：特洛伊科特苏尔（Troy Kotsur）／「乐动心旋律」

－最佳女配角奖：亚莉安娜黛博塞（Ariana DeBose）／「西城故事」（West Side Story）

－最佳特技演出：「007：生死交战」（No Time to Die）

●电视类：

－剧情类最佳卡司奖：「继承之战」（Succession）

－喜剧类最佳卡司奖：「泰德拉索：错棚教练趣事多」（Ted Lasso）

－剧情类最佳男主角奖：李政宰／「鱿鱼游戏」（Squid Game）

－剧情类最佳女主角奖：郑好娟／「鱿鱼游戏」

－喜剧类最佳男主角奖：杰森苏戴西斯（Jason Sudeikis）／「泰德拉索：错棚教练趣事多」

－喜剧类最佳女主角奖：珍史玛特（Jean Smart）／「天后与草莓」（Hacks）

－电视电影或迷你影集类最佳男主角奖：米高基顿（Michael Keaton）／「毒疫」（Dopesick）

－电视电影或迷你影集类最佳女主角奖：凯特温丝蕾（Kate Winslet）／「东城奇案」（Mare of Easttown）

－最佳特技演出：「鱿鱼游戏」

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