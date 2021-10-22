第3批NBA75周年球星 含湖人3巨头与已故布莱恩

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美国职篮NBA为纪念75周年，原定选出75名最具代表性球员，但最终选出「篮球之神」乔丹（Michael Jordan）、「大O」罗伯森（Oscar Robertson）、「大帅」张伯伦（Wilt Chamberlain）、「指环王」罗素（Bill Russell）、「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在内的共76人。获选的76人，并未排名。

今天公布的第3批名单，有现役的柯瑞（Stephen Curry）、詹姆斯（LeBron James）、雷纳德（Kawhi Leonard）、戴维斯（Anthony Davis）、卫斯布鲁克（Russell Westbrook）、里拉德（Damian Lillard）、安东尼（Carmelo Anthony）。

还有已退役的「黑曼巴」布莱恩（Kobe Bryant）、「闪电侠」韦德（Dwyane Wade）、「真理」皮尔斯（Paul Pierce）、「雷枪」艾伦（Ray Allen）、「大三元制造机」基德（Jason Kidd）、「侠客」欧尼尔（Shaquille O'Neal）、「手套」培顿（Gary Payton）、「大嘴」米勒（Reggie Miller）、「小虫」罗德曼（Dennis Rodman）。

另外包括贝勒（Elgin Baylor）、谢伊斯（Dolph Schayes）、马拉维奇（Pete Maravich）、宾恩（Dave Bing）、威肯斯（Lenny Wilkens）、狄博学（Dave DeBusschere）、 门罗（Earl Monroe）、康宁汉（Billy Cunningham）、威金斯（Dominique Wilkins）、麦卡杜（Bob McAdoo）。

所有获选的球员，加起来一共拿过158次NBA总冠军，共入选730次明星赛。

整份名单中一共有6名国际球员，其中包括来自希腊的安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）、牙买加的尤英（Patrick Ewing）、加拿大的奈许（Steve Nash）、德国的诺威茨基（Dirk Nowitzki）、奈及利亚的欧拉朱万（Hakeem Olajuwon）、美属维京群岛的邓肯（Tim Duncan）。

现役球员一共有11人，包括安特托昆博、詹姆斯、安东尼、柯瑞、戴维斯、杜兰特（Kevin Durant）、哈登（James Harden）、雷纳德、里拉德、保罗（Chris Paul）、卫斯布鲁克。

© 2021 AFP