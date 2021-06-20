第3波疫情袭巴西 死亡人数破50万

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（法新社里约热内卢19日电） 巴西2019冠状病毒疾病（COVID-19）不治人数突破50万大关，成为继美国之后，第2个染疫病逝人数破50万的国家。

巴西卫生部长奎洛加（Marcelo Queiroga）推文说：「冲击巴西与全世界的疫情让50万人失去性命。」

卫生部通报50万800人染疫不治，其中包括过去24小时病逝的2301人。许多流行病学专家表示，实际人数可能更多。

本周单日平均死亡人数破2000人，是5月10日以来首见。

圣埃斯皮里图联邦大学（Espirito Santo University）流行病学家马西尔（Ethel Maciel）说：「第3波疫情到来，病例与死亡曲线已经改变。可能让情况改变的疫苗（计画）进展缓慢，也没有采取限制措施的迹象。」

各大城市的生活几乎恢复正常，餐厅、酒吧与商店开放，街上许多人都没戴口罩，但疫情其实仍相当严重，27州有19州情况严峻，加护病房病床逾8成满床，其中9州满床率甚至高达9成。

今年1至4月爆发的第2波疫情致死率特别高，但在疫情最严峻之际，商家暂停营业等防疫措施开始奏效，5月致死率逐渐降低。当局在那之后宣布解封，但许多流行病学家认为太快解封，因为单日死亡人数仍盘旋在2000人左右。

© 2021 AFP