第7轮制裁纳入俄罗斯天然气 欧盟领导人淡化可能性

（法新社布鲁塞尔31日电） 欧洲联盟（EU)领导人努力就俄罗斯石油禁运缩水版制裁达成协议后，今天淡化在下一轮制裁中禁止进口俄国天然气的可能性。

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由27个国家组成的欧盟昨天在峰会中同意对俄国实施第6套制裁措施，将停止进口大部分俄国石油，但豁免透过输油管运抵欧洲的石油，为匈牙利做出让步。

在俄国挥军入侵乌克兰之下，欧盟商讨对俄石油禁运已持续数周，使欧洲团结立场开始动摇，切断俄国对德国等主要经济体的天然气供应变得更加艰难。

爱沙尼亚总理卡拉斯（Kaja Kallas）在布鲁塞尔峰会的第2天表示：「我认为天然气必须被包含在第7轮制裁中，但我也是一个现实主义者，我觉得这不会发生。」

奥地利总理内哈默（Karl Nehammer）警告：「俄国石油的问题比较容易弥补，天然气则是完全不同的问题。因此天然气禁运将不会列入下一轮制裁相关讨论。」

比利时总理德克鲁（Alexander De Croo）表示，欧盟「现在应该先暂停」，然后再考虑新一轮制裁。

他说：「禁运天然气要复杂得多，所以这是重要的一步。让我们暂时就此打住，看看有什么影响。」

© 2022 AFP