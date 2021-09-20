第73届艾美奖主要得奖名单
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（法新社洛杉矶19日电） 第73届艾美奖（Emmy Awards）今晚在美国加州洛杉矶顺利落幕，以下是主要奖项得奖名单。
●戏剧类最佳影集：「王冠」（The Crown）
●喜剧类最佳影集：「泰德拉索：错棚教练趣事多」（Ted Lasso）
●最佳迷你影集：「后翼弃兵」（The Queen's Gambit）
●戏剧类最佳男主角：乔许奥康纳（Josh O'Connor）／「王冠」
●戏剧类最佳女主角：奥莉薇雅柯尔曼（Olivia Colman）／「王冠」
●戏剧类最佳男配角：托比亚斯蒙席斯（Tobias Menzies）／「王冠」
●戏剧类最佳女配角：吉莲安德森（Gillian Anderson）／「王冠」
●喜剧类最佳男主角：杰森苏戴西斯（Jason Sudeikis）／「泰德拉索：错棚教练趣事多」
●喜剧类最佳女主角：珍史玛特（Jean Smart）／「职业枪手」（Hacks）
●喜剧类最佳男配角：布雷特高德斯坦（Brett Goldstein）／「泰德拉索：错棚教练趣事多」
●喜剧类最佳女配角：汉娜沃丁厄姆（Hannah Waddingham）／「泰德拉索：错棚教练趣事多」
●迷你影集/电影最佳男主角：伊旺麦奎格（Ewan McGregor）／「侯斯顿传奇」（Halston）
●迷你影集/电影最佳女主角：凯特温丝蕾（Kate Winslet）／「东城奇案」（Mare of Easttown）
●迷你影集/电影最佳男配角：伊凡彼得斯（Evan Peters）／「东城奇案」
●迷你影集/电影最佳女配角：茱莉安娜妮克逊（Julianne Nicholson）／「东城奇案」
© 2021 AFP