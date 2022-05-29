第75届坎城影展 主要得奖名单
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（法新社坎城28日电） 第75届坎城影展28日闭幕，瑞典导演鲁本奥斯伦执导的社会讽刺喜剧片「无限悲情」（Triangle of Sadness）勇夺最佳影片金棕榈奖，这也是他5年内第2度在坎城夺此殊荣。
以下是本届坎城影展主要奖项得奖名单： ★金棕榈奖（La Palme d'or）：瑞典导演鲁本奥斯伦（Ruben Ostlund），「无限悲情」（Triangle of Sadness），瑞典-德国-法国-英国。
★评审团大奖（Grand Prix）：比利时导演卢卡斯东特（Lukas Dhont）执导的「亲密」（Close），比利时-荷兰-法国；法国女导演克莱儿德尼（Claire Denis）执导的「正午之星」（Stars at Noon），法国。
★最佳导演奖（Best director）：韩国导演朴赞郁（Park Chan-wook），「分手的决心」（Decision To Leave），韩国。 ★最佳女主角奖（影后，Best actress）：伊朗女星查赫拉阿米尔易卜拉希米（Zar Amir Ebrahimi），主演伊朗导演阿里阿巴斯（Ali Abbasi）执导的「圣蛛」（Holy Spider），丹麦-德国-瑞典-法国。
★最佳男主角奖（影帝，Best actor）：宋康昊（Song Kang-ho），主演日本导演是枝裕和（Hirokazu Kore-eda）执导的韩语电影「婴儿转运站」（Broker），韩国。 ★最佳剧本奖（Best screenplay）：埃及裔瑞典影像工作者塔利克萨利赫（Tarik Saleh），「天堂来的男孩」（Boy from Heaven），瑞典-法国-芬兰-丹麦。 ★评审团奖（Jury prize）：夏洛特．冯黛梅尔许（Charlotte Vandermeersch）和菲利克斯．凡．葛罗尼根（Felix Van Groeningen）执导的「八座山」（The Eight Mountains），义大利-比利时-法国-英国；波兰导演杰西史柯林摩斯基（Jerzy Skolimowski）执导的「驴叫」（EO），波兰。 ★最佳短片奖（Best short film）：陈剑莹（Jianying Chen），「海边升起一座悬崖」（The Water Murmurs），中国。
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