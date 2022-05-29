第75届坎城影展 主要得奖名单

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（法新社坎城28日电） 第75届坎城影展28日闭幕，瑞典导演鲁本奥斯伦执导的社会讽刺喜剧片「无限悲情」（Triangle of Sadness）勇夺最佳影片金棕榈奖，这也是他5年内第2度在坎城夺此殊荣。