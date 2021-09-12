第78届威尼斯影展 主要得奖名单

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（法新社威尼斯11日电） 第78届威尼斯影展得奖名单今天揭晓，法国女导演奥黛莉狄旺（Audrey Diwan）执导的探讨1960年代非法堕胎议题法国影片「发生」（Happening，暂译）夺得最佳影片金狮奖。

本届影展主要得奖名单如下：

★最佳影片金狮奖（Golden Lion）:「发生」 （Happening），法国女导演奥黛莉狄旺（Audrey Diwan），描述23岁女大学生于1960年代法国竭力寻求堕胎的故事。 ★ 评审团大奖（Grand Jury Prize）: 「上帝之手」（The Hand of God），义大利导演保罗索伦提诺（Paolo Sorrentino）执导，这是一部有关他于青少年时期丧失父母的半自传式电影。

★最佳导演（Best director）: 纽西兰女导演珍康萍（Jane Campion），执导1920年代西部电影「犬山记」（The Power of the Dog），夺得最佳导演奖。

★最佳女演员（Best Actress）: 西班牙女星潘妮洛普克鲁兹（Penelope Cruz）， 主演西班牙导演阿莫多瓦（Pedro Almodovar）执导的「平行母亲」（Parallel Mothers），荣登影后。 ★最佳男演员（Best Actor）: 菲律宾男星约翰阿西拉（John Arcilla） ，参与菲律宾鬼才导演艾里克马帝（Erik Matti）执导的「末日杀神2」（On the Job : The Missing 8），夺得影帝。

★最佳剧本（Screenplay）:美国女星玛姬葛伦霍（Maggie Gyllenhaal），为自身导演处女作「失踪的女儿」（The Lost Daughter）依2008年同名小说改编的首个剧本，获最佳剧本奖。

© 2021 AFP