第78届威尼斯影展 纽西兰珍康萍夺最佳导演奖

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（法新社威尼斯11日电） 纽西兰导演珍康萍（Jane Campion）今天巩固她现今世代电影佼佼者的地位，勇夺第78届威尼斯影展最佳导演奖。

「犬山记」（The Power of the Dog）讲述1920年代美国蒙大拿州牧场中兄弟失和的故事，刻划复杂情绪，是珍康萍睽违10年多来的首部电影，一推出就大获影评肯定。

珍康萍早已是影坛重量级人物。1993年以「钢琴师和她的情人」（The Piano）成为第一位获颁坎城影展最高荣誉金棕榈奖的女性，也是奥斯卡金像奖史上第二位入围最佳导演奖的女性。

以纽西兰为背景的「钢琴师和她的情人」当年一口气入围8项奥斯卡奖，最后成功让饰演哑女的荷莉杭特（Holly Hunter）登上影后，让饰演女儿的安娜派昆（Anna Paquin）以11岁稚龄拿下最佳女配角奖，也赢得最佳原着剧本奖肯定。

「犬山记」男主角、英国影星班奈狄克康柏拜区（Benedict Cumberbatch）大赞珍康萍是女性运动的「重要人物」。

「她是很棒的电影人，在业界举足轻重。她游刃有余地应付所有事物，态度却又如此谦逊。」（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP