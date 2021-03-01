第78届金球奖 电影类得奖名单

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（法新社洛杉矶28日电） 第78届金球奖颁奖典礼今天透过线上举行，以下为电影类主要得奖名单。

●剧情类最佳影片：「游牧人生」（Nomadland）

●音乐或喜剧类最佳影片：「芭乐特电影续集」／（Borat Subsequent Moviefilm）

●剧情类最佳男主角：查维克博斯曼（Chadwick Boseman）／「蓝调天后」（Ma Rainey's Black Bottom）

●剧情类最佳女主角：安德拉黛（Andra Day）／「美国与比莉哈乐黛」（The United States vs. Billie Holiday）

●音乐喜剧类最佳男主角：萨夏拜伦柯恩（Sacha Baron Cohen）／「芭乐特电影续集」

●音乐喜剧类最佳女主角：罗莎蒙派克（Rosamund Pike）／「诈欺女王」（I Care a Lot）

●最佳导演：赵婷／「游牧人生」

●最佳男配角：丹尼尔卡卢亚（Daniel Kaluuya）／「耶稣是我同伙」（Judas and the Black Messiah）

●最佳女配角：茱蒂福斯特（Jodie Foster）／「失控的审判」（The Mauritanian）

●最佳动画片：「灵魂急转弯」（Soul）

●最佳外语片：「梦想之地」（Minari）（美国）

© 2021 AFP