第79届金球奖主要得奖名单
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（法新社洛杉矶9日综合外电报导）一年一度的金球奖今天揭晓，以下为主要得奖名单。
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※ 电影类
●剧情类最佳影片：「犬山记」（The Power of the Dog）
●戏剧类最佳男主角：威尔史密斯（Will Smith）／「王者理查」（King Richard）
●戏剧类最佳女主角：妮可基��（Nicole Kidman）／「里卡多一家」（Being the Ricardos）
●音乐或喜剧类最佳影片：「西城故事」（West Side Story）
●音乐喜剧类最佳男主角：安德鲁加菲（Andrew Garfield）／「倒数时刻」（tick, tick... BOOM）
●音乐喜剧类最佳女主角：瑞秋曾格勒（Rachel Zegler）／「西城故事」
●最佳男配角：寇帝史密麦菲（Kodi Smit-McPhee）／「犬山记」
●最佳女配角：亚莉安娜黛博塞（Ariana DeBose）／「西城故事」
●最佳导演：珍康萍（Jane Campion）／「犬山记」
●最佳剧本：肯尼斯布莱纳（Kenneth Branagh）／「贝尔法斯特」（Belfast）
●最佳动画片：「魔法满屋」（Encanto）
●最佳非英语片：「在车上」（Drive My Car）／日本
※ 电视类
●最佳戏剧类影集：「继承之战」（Succession）
●最佳喜剧音乐类影集：「天后与草莓」（Hacks）
●最佳迷你影集或电视电影：「地下铁道」（The Underground Railroad）
© 2022 AFP