第8轮维也纳会谈将重启 续挽救伊朗核协议

（法新社维也纳7日电） 外交人员明天将在奥地利维也纳重启挽救伊朗核子协议的谈判，与会各方称近几周已有进展，但伊朗外长今天表示，谈判尚未处理到伊朗提出的一些解除经济制裁要求。

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欧洲联盟发言人马顿（Alain Matton）推文：「中国、法国、德国、俄罗斯、英国、伊朗与美国参与的第8轮维也纳会谈，将于明天在维也纳重启。」

上述国家签署的2015年核协议正式名称为「联合全面行动方案」（Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA），这项方案藉由松绑对伊朗的制裁，来换取伊朗削减核子活动。

美国前总统川普（Donald Trump）2018年片面宣布退出协议，再度祭出一系列惩罚性制裁措施。1年之后，伊朗也开始逐步弃守承诺，包括加速提炼纯度更高的浓缩铀，但德黑兰当局依旧否认他们有制造核武的意图。

拜登去年入主白宫后，希望能挽救核协议。

签约国从去年开始持续在维也纳协商，试图挽救这份协议，美国也间接参与讨论。谈判经数月停滞后，近几周已有进展；上月底谈判暂停，协商人员返回母国磋商。

但伊朗最高国家安全委员会（Supreme National Security Council）秘书夏卡尼（Ali Shamkhani）昨天表示，华府与德黑兰迄今未能在会谈中取得双边承诺的「平衡点」。

夏卡尼在推特（Twitter）写道：「尽管维也纳会谈略有进展，我们距离就各方承诺取得必要平衡还很遥远。」

伊朗外交部长艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）今天也在首都德黑兰（Tehran）表示：「从维也纳会谈取得的最新文件中，我方有关解除制裁的要求有部分还没处理到。」

© 2022 AFP